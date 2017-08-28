Тетюхин и Мельников вошли в символическую сборную чемпионата мира U19

Два игрока юниорской сборной России по волейболу вошли в символическую сборную чемпионата мира U19, который завершился в Бахрейне. Это 18-летний блокирующий «Динамо-ЛО» Артём Мельников и 16-летний доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин.

Напомним, что в финале турнира россияне со счетом 1:3 уступили Ирану.

Символическая сборная чемпионата мира U19

MVP (самый ценный игрок): Амирхоссейн Эсфандиар (Иран).

Доигровщики: Амирхоссейн Эсфандиар (Иран) и Павел Тетюхин (Россия).

Блокирующие: Артём Мельников (Россия), Амир Хоссейн (Иран).

Связующий: Шунсуке Накамура (Япония).

Диагональный: Им Донгхёк (Южная Корея).

Либеро: Кента Ичикава (Япония).