Итальянки выиграли чемпионат мира U18, победив в финале доминиканок

Волейболистки сборной Италии завоевали золотые медали чемпионата мира U18, который завершился в Аргентине. В финале итальянки обыграли сборную Доминиканской Республики со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:12, 25:20). Итальянки защитили чемпионский титул, завоёванный в 2015 году.

Волейбол. Чемпионат мира U18. Девушки. Аргентина

Финал

Италия — Доминиканская Республика — 3:1 (25:23, 19:25, 25:12, 25:20).

Ранее в матче за третье место сборная России в четырёх партиях победила команду Турции со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 16:25, 25:15).