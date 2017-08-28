Блокирующая Пушина включена в символическую сборную ЧМ U18

Волейболистка молодёжной сборной Италии Елена Пьетрини признана самым ценным игроком чемпионата мира U18, который завершился в Аргентине. В финале сборная Италии победила команду Доминиканской Республики со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:12, 25:20). Россиянка Виктория Пушина названа одной из лучших блокирующих турнира.

Символическая сборная турнира

Лучшая связующая — Ракеле Морелло (Италия).

Лучшая диагональная — Терри Энвеонву (Италия).

Лучшие доигровщицы — Маделейн Гуиллен (Доминиканская Республика) и Эбрар Каракурт (Турция).

Лучшие блокирующие — Виктория Пушина (Россия) и Сара Луиза Фахр (Италия).

Лучшая либеро — Янейрис Родригес (Доминиканская Республика).