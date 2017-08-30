«Зенит» и «Енисей» выиграли последние матчи на предварительном этапе КР

Казанский «Зенит» в третьем туре предварительного этапа Кубка России в Санкт-Петербурге победил «Динамо» из Ленинградской области. В Нижневартовске местная «Югра-Самотлор» одолела «Грозный», в Белгороде «Енисей» из Красноярска победил челябинское «Динамо» в пяти сетах, а в Махачкале московский МГТУ оказался сильнее «Газпрома-Югра».

Мужчины. Кубок России

Предварительный этап. Третий тур

Зона 1. Санкт-Петербург

«Зенит» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (32:30, 23:25, 25:19, 25:19).

Зона 2. Нижневартовск

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Грозный» — 3:0 (25:13, 25:23, 32:30).

Зона 4. Белгород

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Челябинск) — 3:2 (25:11, 24:26, 19:25, 25:22, 15:11).

Зона 6. Махачкала

МГТУ (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) — 3:1 (25:22, 16:25, 27:25, 25:21).