Болгары и итальянцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Польше

Сборная Болгарии в 1/8 финала чемпионата Европы в Польше в четырёх партиях оказалась сильнее команды Финляндии. Лидер победителей Цветан Соколов набрал 21 очко. За выход в полуфинал соревнований болгары поспорят с волейболистами из Сербии.

В другой встрече первой стадии плей-офф итальянцы уверенно победили сборную Турции. Самым результативным игроком стал Лука Веттори, набравший 14 очков. Следующими оппонентами итальянцев станут бельгийцы.

Мужчины. Чемпионат Европы. Польша

1/8 финала



Болгария — Финляндия — 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 25:12)

Италия — Турция — 3:0 (25:16, 25:17, 31:29).