Хейнен: победа — 3:2 — над Россией в полуфинале ЧЕ будет нормальным результатом

Главный тренер сборной Бельгии Витал Хейнен прокомментировал победу над командой Италии в четвертьфинале чемпионата Европы в Польше со счётом 3:0 (25:21, 25:11, 25:23) и рассказал о настрое на полуфинальный матч с россиянами.

«С начале матча до счёта 20:20 борьба шла на равных. Затем мы выиграли первый сет и стали демонстрировать очень хороший волейбол. Только в третьей партии мы стали думать о победе и немного занервничали. К счастью, мы смогли это выдержать. Это была удивительная игра для нас.

Теперь мы настроены победить в полуфинале. Может быть, не 3:0, но 3:2 будет нормально», — приводит слова Хейнена официальный сайт ЕКВ.