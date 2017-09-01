Казанский и питерский ВК «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» выиграли матчи в КР

Казанский «Зенит» в четвёртом туре предварительного этапа Кубка России среди мужчин уверенно переиграл нижегородский АСК. В другой встрече дня одноимённая команда из Санкт-Петербурга взяла верх над «Динамо» из Ленинградской области.

Во второй зоне в Нижневартовске «Ярославич» в пяти сетах одолел местную «Югру-Самотлор», а московское «Динамо» победило «Грозный». В третьей зоне в Новосибирске «НОВА» сломила сопротивление «Нефтяника», а местный «Локомомтив» не отдал ни сета «Тархану».

Мужчины. Кубок России. Предварительный этап

4-й тур



Зона 1. Санкт-Петербург

АСК (Нижегородская область) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (17:25, 21:25, 21:25)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:1 (25:18, 18:25, 25:23, 25:15).

Зона 2. Нижневартовск

«Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (25:20, 25:15, 21:25, 23:25, 15:10)

«Грозный» — Динамо (Москва) — 0:3 (20:25, 18:25, 16:25).



Зона 3. Новосибирск

«Нефтяник» (Оренбург) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)

«Тархан» (Стерлитамак) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (21:25, 15:25, 23:25).