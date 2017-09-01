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Казанский и питерский ВК «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» выиграли матчи в КР

1 сентября 2017, пятница. 20:18 Волейбол

Казанский «Зенит» в четвёртом туре предварительного этапа Кубка России среди мужчин уверенно переиграл нижегородский АСК. В другой встрече дня одноимённая команда из Санкт-Петербурга взяла верх над «Динамо» из Ленинградской области.

Во второй зоне в Нижневартовске «Ярославич» в пяти сетах одолел местную «Югру-Самотлор», а московское «Динамо» победило «Грозный». В третьей зоне в Новосибирске «НОВА» сломила сопротивление «Нефтяника», а местный «Локомомтив» не отдал ни сета «Тархану».

Мужчины. Кубок России. Предварительный этап
4-й тур

Зона 1. Санкт-Петербург
АСК (Нижегородская область) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (17:25, 21:25, 21:25)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:1 (25:18, 18:25, 25:23, 25:15).

Зона 2. Нижневартовск
«Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (25:20, 25:15, 21:25, 23:25, 15:10)
«Грозный» — Динамо (Москва) — 0:3 (20:25, 18:25, 16:25).

Зона 3. Новосибирск
«Нефтяник» (Оренбург) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)
«Тархан» (Стерлитамак) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (21:25, 15:25, 23:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Москва МВК Зенит-Казань МВК Локомотив Новосибирск МВК Нефтяник МВК НОВА МВК Ярославич ВК Югра-Самотлор
Новости. Волейбол
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