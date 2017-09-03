Петров: «Локомотив» выполнил задачу выиграть предварительный этап Кубка

Тренер новосибирского «Локомотива» Георги Петров поделился впечатлениями после победы над «Нефтяником» из Оренбурга на предварительном этапе Кубка России со счётом 3:1 (26:24, 24:26, 25:22, 25:22). «Железнодорожники» вышли в следующий этап соревнований.

«Наша команда выполнила задачу — выиграть предварительный этап Кубка. Да, сегодня мы были, возможно, немного не настроены на игру, но в целом на турнире сыграли хорошо. Много факторов повлияло на такой результат в матче. Утром у ребят был тренажёрный зал, сказывалась ещё и усталость. Могли сыграть и лучше, просто допустили большое количество ошибок. Самое главное, ещё раз повторюсь, что мы добились положительного результата и теперь смотрим с оптимизмом на старт чемпионата России», — цитирует Петрова официальный сайт клуба.