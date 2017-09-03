Сборная Сербии завоевала бронзу ЧЕ по волейболу, на тай-брейке обыграв Бельгию

Сборная Сербии стала бронзовым призёром чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше. В матче за третье место сербские волейболисты только на тай-брейке обыграли команду Бельгии со счётом 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12). Матч проходил в равной борьбе, обе команды имели одинаковые шансы на успех.

Ранее сербы были чемпионами Европы в 2011 году и дважды (в 2007 и 2013 годах) становились бронзовыми призёрами.

Позднее в финале чемпионата Европы сыграют сборные России и Германии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Матч за третье место

Сербия – Бельгия — 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12).