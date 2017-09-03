Определились чемпионы России по пляжному волейболу

Олег Стояновский и Артём Ярзуткин выиграли чемпионат России по пляжному волейболу, который завершился в Сочи. В финальном матче Стояновский и Ярзуткин, представляющие ВК «Обнинск», обыграли одноклубников Игоря Величко и Максима Сиволапа со счётом 2:0 (21:16, 21:18). Бронзовыми призёрами стали Александр Лихолетов и Илья Лешуков из ВК «Подмосковье».

В женских соревнованиях Ольга Мотрич и Светлана Холомина из ВК «Обнинск» в финале обыграли Дарью Мастикову и Екатерину Бирлову, представляющих московское «Динамо», со счётом 2:1 (21:19, 18:21, 15:13). Третье место заняли москвички Юлия Абалакина и Ксения Дабижа из ВК ФРПВ.