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Определились чемпионы России по пляжному волейболу

3 сентября 2017, воскресенье. 21:20 Волейбол

Олег Стояновский и Артём Ярзуткин выиграли чемпионат России по пляжному волейболу, который завершился в Сочи. В финальном матче Стояновский и Ярзуткин, представляющие ВК «Обнинск», обыграли одноклубников Игоря Величко и Максима Сиволапа со счётом 2:0 (21:16, 21:18). Бронзовыми призёрами стали Александр Лихолетов и Илья Лешуков из ВК «Подмосковье».

В женских соревнованиях Ольга Мотрич и Светлана Холомина из ВК «Обнинск» в финале обыграли Дарью Мастикову и Екатерину Бирлову, представляющих московское «Динамо», со счётом 2:1 (21:19, 18:21, 15:13). Третье место заняли москвички Юлия Абалакина и Ксения Дабижа из ВК ФРПВ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Бирлова
Новости. Волейбол
3 сентября 2017, воскресенье
21:20 Определились чемпионы России по пляжному волейболу
21:06 Сборная Сербии завоевала бронзу ЧЕ по волейболу, на тай-брейке обыграв Бельгию
18:29 Завершились матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу
16:36 Петров: «Локомотив» выполнил задачу выиграть предварительный этап Кубка
15:50 Казанский «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО» в матче Кубка России
14:13 Молибога: немцы давно не были в финале, они будут играть в удовольствие
13:11 Алекно: тяжело руководить действиями сына, честно признаюсь
12:19 Верхес: сборная России провела практически идеальный матч
11:09 Деро: разница в классе между сборными России и Бельгии была очевидна
10:14 Ярёменко: Германия — неудобный соперник для любой команды, в том числе для РФ
09:44 Хейнен: сборная РФ — лучшая команда на ЧЕ, но, надеюсь, золото выиграет Германия
00:54 Жигалов: надеюсь, в финале сборная России продолжит победную серию на ЧЕ
00:38 Шляпников: сборная России ожидала весомой конкуренции от Бельгии
2 сентября 2017, суббота
23:26 Сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата Европы
21:15 Сборная Германии вышла в финал ЧЕ по волейболу, на тай-брейке обыграв Сербию
21:04 Казанский «Зенит» обыграл питерских одноклубников на Кубке России
19:56 Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдёт в 2018 году в Австрии
16:59 «Локомотив» и «Урал» добились очередных побед на предварительной стадии КР
13:03 Женский чемпионат Европы — 2019 пройдёт в четырёх странах
00:57 «Белогорье», «ФАКЕЛ» и «Кузбасс» добились побед на предварительном этапе КР
1 сентября 2017, пятница
23:29 Гамова стала членом комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейбола
20:18 Казанский и питерский ВК «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» выиграли матчи в КР
17:21 Хейнен: победа — 3:2 — над Россией в полуфинале ЧЕ будет нормальным результатом
16:12 Гамова: в «Уралочке» сказали, что отдадут трудовую в обмен на ключи от квартиры
15:14 Шипулин: думаю, сборная России должна победить на чемпионате Европы
14:13 Стали известны места проведения мужского и женского ЧЕ-2019
13:24 Хтей: сборная России на ЧЕ доказывает, что это команда с большой буквы
12:25 Паенк: волейболисты сборной Словении потратили все силы в матче с Польшей
11:15 Ковач: Россия жаждет играть в финале ЧЕ, но здесь было уже немало сюрпризов
10:24 Винчич: сборная России ничего не позволила сделать словенцам
09:30 Гамова: о словах Маричева подумала: «Почему я должна прикрывать чью-то попу?»
31 августа 2017, четверг
23:31 Россия сыграет с Бельгией в полуфинале ЧЕ по волейболу
23:01 Михайлов: сборная Словении осталась во вчерашнем матче с Польшей
22:19 Шляпников: командная работа стала ключом к успеху сборной России
20:42 «ФАКЕЛ» одержал третью победу в Кубке России по волейболу
20:08 Сборная России по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ
17:35 Спиридонов: с Хтеем мы могли и о любви разговаривать, я — игрок «Енисея»
16:20 Вербов: предыдущий сезон получился не совсем захватывающим
15:09 Шулепов: в трёх матчах Кубка России для «АСК» всё было печально
14:27 Голубев: с игровыми кондициями всё у сборной России будет в порядке
13:38 Климкин: санкт-петербургскому «Зениту» нужно проделать ещё много работы
12:19 Согрин: Казань – это такой соперник, на которого не нужно настраиваться
11:38 Алекно: у «Зенита» алиби. Тренируемся вдевятером с тремя либеро
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