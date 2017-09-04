Стали известны все участники полуфинального этапа Кубка России

3 сентября завершился предварительный этап Кубка России и стали известны все участники полуфинальной стадии турнира. Из каждой группы в полуфинальный этап вышли по две команды, а также борьбу за трофей продолжит лучшая третья команда — «Зенит» (Санкт-Петербург).

В полуфинальном этапе Кубка России сыграют: «Зенит-Казань», «Локомотив», «ФАКЕЛ», «Динамо» (Москва), «НОВА», «Белогорье», «Дагестан», «Кузбасс», «Урал», «Динамо-ЛО», «Югра-Самотлор», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Енисей».

Из этих команд будет определён хозяин «Финала четырёх». Этот коллектив пропустит полуфинальный этап.