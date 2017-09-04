Сборная России по волейболу делит с Францией лидерство в рейтинге ЕКВ

Мужская сборная России по волейболу после победы на чемпионате Европы улучшила свою позицию в европейском рейтинге и делит лидерство с победителем Мировой лиги 2017 года — командой Франции, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола.

Серебряные призёры континентального первенства немцы остались на восьмом месте. Бронзовые медалисты, сербы, — на третьем.

Топ-10 рейтинга ЕКВ после ЧЕ-2017 (в скобках указана позиция в предыдущем рейтинге)

1 (2). Россия — 280 очков

1 (1). Франция — 280

3 (3). Сербия — 274

4 (5). Польша — 266

5 (4). Италия — 264

6 (6). Болгария — 262

7 (7). Бельгия — 254

8 (8). Германия — 250

8 (9). Словения — 250

10 (10). Финляндия — 226