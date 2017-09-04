Сборная России по волейболу делит с Францией лидерство в рейтинге ЕКВ

Мужская сборная России по волейболу после победы на чемпионате Европы улучшила свою позицию в европейском рейтинге и делит лидерство с победителем Мировой лиги 2017 года — командой Франции, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола.
Серебряные призёры континентального первенства немцы остались на восьмом месте. Бронзовые медалисты, сербы, — на третьем.
Топ-10 рейтинга ЕКВ после ЧЕ-2017 (в скобках указана позиция в предыдущем рейтинге)
1 (2). Россия — 280 очков
1 (1). Франция — 280
3 (3). Сербия — 274
4 (5). Польша — 266
5 (4). Италия — 264
6 (6). Болгария — 262
7 (7). Бельгия — 254
8 (8). Германия — 250
8 (9). Словения — 250
10 (10). Финляндия — 226
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