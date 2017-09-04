Гранкин: на чемпионате Европы Россия сыграла за счёт молодых «коняшек»

Капитан сборной России Сергей Гранкин, признанный лучшим связующим чемпионата Европы, прокомментировал победу над Германией в финале (3:2). Свой первый титул чемпиона Европы Гранкин завоевал в 2013 году.

«Не очень ожидал, что финал сложится настолько тяжело. Полагаю, что парни думали схожим образом. Так как у нас команда молодая, не в моём лице, конечно, то все хоть и готовились, но всё равно перенервничали. Потому игра для нас и получилась несколько тяжеловатой. Но, как говорится, победителей не судят.

Думаю, что четыре года назад мы больше сыграли на опыте. Здесь же мы сыграли за счёт наших молодых «коняшек» – Власова, Волкова, Куркаева, Клюки. Отличные ребята! Не сомневаюсь, что у них очень хорошее будущее, но нашей сборной кадры необходимы.

Было ли страшновато по ходу матча? Знаете, всегда есть какой-то предматчевый мандраж. Когда же ты выходишь на площадку, то там уже становится не до этого», — приводит слова Гранкина «Красная звезда».