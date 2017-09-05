Д. Волков: ношу теперь часы менеджера сборной — за победу на ЧЕ обещал

Волейболист сборной России Дмитрий Волков, ставший лучшим доигровщиком чемпионата Европы, в эфире «Все на матч» рассказал, как проходили матчи континентального первенства.

«Мысли непередаваемые, поскольку это мой первый серьёзный трофей. Я всю жизнь к этому шёл и сейчас очень счастлив. Даже нет слов, одни эмоции. Изначально хотелось, конечно, стать чемпионами, но мы ехали на турнир побороться за медали, а там — как пойдёт. Так вышло, что стали чемпионами, чему я безумно рад. Сейчас опустошение не душе.

Не сказал бы, что до финала легко всех побеждали. Даже в матчах, которые мы выигрывали 3:0, было тяжело. По счёту так не покажется, но по накалу все игры были тяжёлыми, на каждую игру шли, как на войну, и потому добились успеха.

Выиграли в финале за счёт команды. У нас сложился отличный коллектив, и каждый человек выходил, помогал и делал всё для победы. У нас не было такого, что есть один лидер, а остальные ему помогают. Каждый человек выходил и вносил свою лепту.

Перед началом турнира сказал генеральному менеджеру сборной России Роману Станиславову, что с него — часы. Он ответил: «Выиграешь — подарю». Вот мы с ним увиделись, и теперь часы мои.

Нам дали отдохнуть всего один день, поскольку начинается чемпионат и надо уже готовиться", — сказал Волков.