Китаянки в пяти сетах одолели бразильянок в матче Большого чемпионского кубка

Женская сборная Бразилии в своём втором матче на Большом чемпионском кубке в Токио (Япония) в пяти партиях уступила команде Китая со счётом 2:3 (20:25, 12:25, 25:20, 25:23, 17:19). Для представительниц Южной Америки это первое поражение на турнире. Олимпийские чемпионки 2016 года одержали вторую победу.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Токио, Япония. Второй тур

Бразилия — Китай — 2:3 (20:25, 12:25, 25:20, 25:23, 17:19).

8 сентября сборная Бразилии сыграет с командой Японии, а китаянки встретятся со сборной Южной Кореи. Турнир завершится 10 сентября.