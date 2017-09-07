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«Пляжники» Худяков и Быканов вышли в основную сетку турнира в Монпелье

7 сентября 2017, четверг. 17:38 Волейбол

В Монпелье (Франция) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. В матче второго раунда квалификации россияне Максим Худяков и Руслан Быканов в двух партиях обыграли представителей Германии Филиппа Арне Бергманна и Янника Хармса со счётом 2:0 (24:22, 21:13).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Монпелье. Мужчины
Квалификация. Второй раунд
Максим Худяков / Руслан Быканов (Россия) — Филипп Арне Бергманн / Янник Хармс (Германия) — 2:0 (24:22, 21:13).

Матчи основной сетки турнира в Монпелье стартуют 8 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
7 сентября 2017, четверг
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