Горбенко и Иванов победили на старте ЧЕ U20 по пляжному волейболу

На острове Вулькано (Италия) стартовал молодёжный (U-20) чемпионат Европы по пляжному волейболу. Россию на этих соревнованиях представляют две пары: Сергей Горбенко / Василий Иванов и Мария Бочарова / Мария Воронина.

На старте группового этапа Горбенко и Иванов в трёх сетах победили представителей Италии Самуэле Коттафаву и Марко Малетти со счётом 2:1 (17:21, 23:21, 17:15).

Бочарова и Воронина проведут свой первый матч на турнире позже.

Молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 10 сентября.