«Пляжники» Худяков и Быканов вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура во Франции

В Монпелье (Франция) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. В стартовом раунде основной сетки соревнований россияне Максим Худяков и Руслан Быканов в двух партиях обыграли представителей Англии Криса Грегори и Джейка Шифа со счётом 2:0 (21:13, 21:16).

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Монпелье. Мужчины

Первый круг

Максим Худяков / Руслан Быканов (Россия) — Крис Грегори / Джейк Шиф (Англия) — 2:0 (21:13, 21:16).

За выход в полуфинал Худяков и Быканов поспорят с победителями матча Тангуй Ломба / Оливье Бартелеми (Франция) — Ян Покершник / Нейц Жемляк (Словения).