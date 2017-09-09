Женская сборная Китая выиграла Большой чемпионский кубок

9 сентября были сыграны матчи четвёртого тура Большого чемпионского кубка в Японии. Сборная России проиграла китаянкам со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 20:25). Бразильянки в трёх партиях оказались сильнее сборной Южной Кореи — 3:0 (25:15, 25:10, 25:23). Японки в пяти партиях потерпели поражение от американок — 2:3 (25:22, 21:25, 28:26, 21:25, 12:15).

Сборная Китая за тур до конца турнира обеспечила себе итоговую победу.

Большой чемпионский кубок. Положение сборных после четырёх туров

1. Китай (4 победы — 0 поражений) — 11 очков.

2. США (3-1) — 7.

3. Бразилия (2-2) — 8.

4. Япония (2-2) — 6.

5. Россия (1-3) — 4.

6. Южная Корея (0-4) — 0.