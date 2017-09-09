Российские пары сыграют в полуфиналах ЧЕ U20 по пляжному волейболу

На итальянском вулканическом острове Вулькано в Тирренском море близ Сицилии продолжается молодёжный чемпионат Европы U20 по пляжному волейболу. В предпоследний игровой день обе российские команды, Сергей Горбенко/Василий Иванов и Мария Бочарова/Мария Воронина, вышли в полуфинал, выиграв все встречи плей-офф в двух партиях. Девушкам пришлось провести на один матч больше.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U20. Мужчины

1/8 финала

Горбенко/Иванов (Россия) — Павловски/Седлак (Чехия) — 2:0 (21:13, 21:16).

1/4 финала

Горбенко/Иванов (Россия) — Киндл/Охая (Австрия) — 2:0 (22:20, 21:11).

Женщины. За выход в 1/8 финала

Бочарова/Воронина (Россия) — Кастро/Пинейро (Португалия) — 2:0 (21:10, 21:13).

1/8 финала

Морган/Ловсин (Словения) — Бочарова/Воронина (Россия) — 0:2 (13:21, 16:21).

1/4 финала

Клепкоу/Матиу (Греция) — Бочарова/Воронина (Россия) — 0:2 (9:21, 13:21).

За выход в финал Иванов и Горбенко сыграют 10 сентября с голландской парой Мис Блом/Йорик де Гроот, Бочарова и Воронина — также с дуэтом из Нидерландов Мексим ван Дрил/Катя Стам.