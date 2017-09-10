Иванов и Горбенко — чемпионы Европы по пляжному волейболу U20

Россияне Василий Иванов и Сергей Горбенко стали победителями молодёжного чемпионата Европы по пляжному волейболу в Италии. В финале российские волейболисты сломили сопротивление швейцарцев Флориана Бреера и Ива Хаузенера со счётом 2:0 по сетам.



Бронзовые награды турнира завоевали французы Тимоти Платр и Тео Форе, обыгравшие соперников из Нидерландов.



Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U20. Вулькано, Италия

Юниоры. Финал



В. Иванов/С. Горбенко (Россия) — Ф. Бреер/И. Хаузенер (Швейцария) — 2:0 (21:19, 21:18).