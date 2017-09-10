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Казанский «Зенит» начал защиту титула с победы над «Ярославичем»

10 сентября 2017, воскресенье. 18:24 Волейбол

Волейболисты казанского «Зенита» с победы стартовали в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18. Подопечные Владимира Алекно на своей площадке в трёх партиях взяли верх над вернувшимся в элитный дивизион «Ярославичем» со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:15).

Во 2-м туре 16 сентября «Ярославич» на своей площадке примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска, а «Зенит»» отправится в гости к уфимскому «Уралу».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1-й тур

«Зенит» (Казань) – «Ярославич» (Ярославль) – 3:0 (25:16, 26:24, 25:15).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань МВК Ярославич
Новости. Волейбол
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