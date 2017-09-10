«НОВА» на тай-брейке одержала победу над «ФАКЕЛОМ» в ЧР по волейболу

Волейбольный клуб «НОВА» из Новокуйбышевска в матче первого тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18 на тай-брейке одержал волевую победу над хозяином площадки – «ФАКЕЛОМ» из Нового Уренгоя. Матч закончился победой гостей со счётом 3:2 (21:25, 18:25, 25:11, 25:16, 15:13).

Во 2-м туре 17 сентября «НОВА» на своей площадке примет «Динамо-ЛО», а днём ранее «ФАКЕЛ» отправится в гости к белгородскому «Белогорью».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1-й тур

«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) – «НОВА» (Новокуйбышевск) – 2:3 (25:21, 25:18, 21:25, 16:25, 13:15)