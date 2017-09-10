Климкин: «Зенит» не рассыпался после первой проигранной партии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу в стартовом матче чемпионата России над московским «Динамо» (3:1).



«Я бы не сказал, что мы и в первой партии сильно уступали соперникам. Просто у динамовцев здорово летела подача. Мы готовились к этому, знали, что у столичной команды с этим компонентом полный порядок. Но в первой партии у них всё равно летело так, что противопоставить что-либо этой подаче было очень сложно. Однако весь матч вводить мяч в игру с такой же силой и точностью очень сложно. Динамовцы вынуждены были смягчить подачу, и у нас появилось множество вариантов для контригры.

Вообще, сегодня мы продемонстрировали очень сбалансированный и командный волейбол. Несмотря на то, что у Павла Панкова было очень немного времени для того, чтобы сыграться с партнёрами, сегодня он пасовал просто здорово. Впрочем, не хочу никого выделять. «Зенит» сегодня сыграл как единая команда. Ребята продемонстрировали характер и бойцовские качества, не рассыпались после проигранной первой партии – и именно это считаю главным итогом сегодняшнего матча.

Тонкие тактические нюансы плана на игру раскрывать, конечно, не буду. Но хочу отметить, что Серджио Бузато и Денис Попов, приехав в наш тренерский штаб из расположения сборной России, за несколько дней перед матчем с «Динамо» проделали колоссальную аналитическую работу. Соперника буквально разложили по полочкам, и все игроки «Зенита» были прекрасно осведомлены обо всех сильных и слабых сторонах каждого из оппонентов. Это тоже стало важной составляющей победы», — приводит слова Климкина пресс-служба команды.