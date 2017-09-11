Маричев: дали возможность «Зениту» разыграться. Потом было тяжело их остановить

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в первом туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:19, 20:25, 17:25, 24:26).

«Первая партия для нас была позитивна. Но после первой партии перестали хорошо подавать, дали возможность сопернику разыграться, и потом было тяжело их остановить. Во второй и третьей партиях преимущество было у „Зенита“. В четвёртой – у нас были все шансы «взять» партию, но, к сожалению, в нужный момент не удалось взять брейковое очко и выдержать подачу. Возможно, сказалось волнение.

Состав новый. Команде нужна сыгранность. Пробовали сегодня Яковлева. Это молодой игрок и очень перспективный. В дальнейшем будем его выпускать и давать играть", — цитирует Маричева официальный сайт ВФВ.