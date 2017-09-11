Константинов: самое плохое для команды, что 5 «сборников» появились только вчера

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов поделился впечатлениями после победы над «Динамо-ЛО» в первом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:18).

«Каждое начало – непростое. Первые игры чемпионата всегда могут преподнести какие-то сюрпризы. Так что нужно было просто настраиваться на непростую выездную игру. У нас немало изменений в составе в этом сезоне и, самое плохое для команды то, что пять сборников появились… вчера! Плюс пока играем без Грозера, он присоединится к нам из-за задержек с выдачей визы до 12 сентября. Новые игроки, новый связующий…

Мы сделали ставку на тех, кто играет не первый год, в дальнейшем будем работать над взаимопониманием. Времени у нас немного, и я ожидаю непростой начальный период для «Локомотива», — цитирует Константинова официальный сайт ВФВ.