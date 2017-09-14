Михайлов: не чувствую себя старожилом, в душе я по-прежнему двадцатилетний пацан

29-летний диагональный казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов, признанный самый ценным игроком прошедшего чемпионата Европы в Польше, признался, что не чувствует себя ветераном, а также оценил потенциал представителей нового поколения в национальной команде.

«Вы знаете, в душе я совсем не чувствую себя старожилом, в душе я по-прежнему двадцатилетний пацан, который только недавно пришёл в сборную. Может быть, это и к лучшему. Хотя в то же время есть и понимание того, что нужно помогать молодым ребятам вливаться в команду, поддерживать их, что-то советовать.

Потенциал, я считаю, у них очень большой. Теперь важно правильно распорядиться им. Талантливый человек — не тот, которому просто многое дано природой, важно ещё уметь воспользоваться своим талантом! Безусловно, у них всё впереди. Но многое будет зависеть от того, как они будут работать над собой», — цитирует Михайлова VTBRussia.