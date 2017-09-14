Голубев: волейбол у нас надо развивать, правда, от игроков тут мало что зависит

Либеро новосибирского «Локомотива» и сборной России Валентин Голубев выразил надежду на то, что победа национальной команды на чемпионате Европы — 2017 поможет росту популярности волейбола в стране.
«Надеюсь на это. Вообще, волейбол у нас надо развивать, поддерживать интерес к нему. Правда, от игроков тут мало что зависит. Мне кажется, что этим делом должна заниматься федерация волейбола. Это серьёзная и непростая работа. Но очень нужная. Мы же, волейболисты, постараемся качественной игрой поддерживать интерес к нашему виду спорта», — цитирует Голубева «Гудок».
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