Голубев: волейбол у нас надо развивать, правда, от игроков тут мало что зависит

Либеро новосибирского «Локомотива» и сборной России Валентин Голубев выразил надежду на то, что победа национальной команды на чемпионате Европы — 2017 поможет росту популярности волейбола в стране.

«Надеюсь на это. Вообще, волейбол у нас надо развивать, поддерживать интерес к нему. Правда, от игроков тут мало что зависит. Мне кажется, что этим делом должна заниматься федерация волейбола. Это серьёзная и непростая работа. Но очень нужная. Мы же, волейболисты, постараемся качественной игрой поддерживать интерес к нашему виду спорта», — цитирует Голубева «Гудок».