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Гончарова: на ЧЕ хотим реабилитироваться за проигранный Кубок чемпионов

15 сентября 2017, пятница. 09:04 Волейбол

Чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы диагональная сборной России и московского «Динамо» Наталия Гончарова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину оценила выступление национальной команды в Большом чемпионском кубке в Японии и рассказала о настрое на чемпионат Европы, который пройдёт с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии. В Большом чемпионском кубке подопечные Владимира Кузюткина заняли четвёртое место среди шести команд.

«Конечно, мы ехали на этот турнир не за четвёртым местом, а планировали выступить намного лучше. Перед нами не ставили конкретной задачи выиграть кубок, но была цель показать хороший волейбол, побороться с сильными соперниками. Думаю, что мы могли бы провести турнир намного лучше, выиграть больше, чем две матча, и занять более высокое место – возможности для этого у нас были. Нашу поездку в Японию я бы оценила отрицательно.

В первую очередь сказалось то, что мы очень мало игр провели вместе. Чемпионский кубок был по сути первым турниром, когда мы собрались все вместе. Поэтому нам на площадке не хватало взаимопонимания в решающие моменты, когда всё должно быть на автомате. Также в ближайшее время, думаю, мы будем больше работать над блоком, а также над атакой, высокими мячами. Мы играем с двумя принимающими, но не всегда есть идеальная доводка. Так что нам нужно больше работать над тем, чтобы реализовывать наши атаки.

Думаю, на чемпионате Европы наибольшее сопротивление нам окажут команды из Болгарии и Турции – это очень организованные, сильные сборные. Нужно очень серьёзно подготовиться к этим матчам. А что касается Украины, то, надеюсь, в матче с ней у нас не будет серьёзных проблем.

Очень хочется реабилитироваться за проигранный Кубок чемпионов, в котором мы своей игрой расстроили многих болельщиков. На чемпионате Европы всё-таки не будет столь сильных команд мирового уровня, поэтому хочется показать хороший волейбол и защитить титул, который мы вот уже два турнира подряд никому не отдаём», — сказала Гончарова.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате".

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Волейбол Наталия Гончарова
Новости. Волейбол
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