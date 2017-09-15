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Камехо: панорама Невы напоминает мне о кубинском побережье и наших пляжах

15 сентября 2017, пятница. 10:12 Волейбол

Кубинский доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Ореоль Камехо оценил старт команды в чемпионате России и признался, что ему очень нравится в Санкт-Петербурге. В первом туре дебютант Суперлиги в четырёх сетах победил московское «Динамо».

«Победа над «динамовцами» ещё ни о чём не говорит. Перед нами очень долгий путь. Рано праздновать и говорить, что всё прекрасно. Нам предстоит наладить сыгранность между связующим и доигровщиками. Сделать предстоит многое. Мы знаем, над чем работать на тренировках. Скажем, мы сработались на 80 процентов. Конечно, это ориентировочная оценка.

Я знал, что Санкт-Петербург — красивый город, а теперь окончательно убедился в том, что он прекрасен. Команда очень хорошо приняла меня, что особенно важно для комфортного переезда. Конечно, здесь не такая погода, как на Кубе, но хотя бы не холодно, как в Сибири. Я чувствую себя нормально, пусть даже на улице дождь. Из окна моих апартаментов открывается вид на Неву. Панорама воды напоминает о кубинском побережье и наших пляжах.

Мне предлагали выступать за сборную Бразилии, где я провёл несколько лет, но я покинул бразильский чемпионат, после чего вопрос утратил актуальность. Сейчас я не ищу возможностей сыграть за европейские национальные сборные. Мне хочется больше времени уделять семье. Кстати, мои родные уже переехали в Петербург. Им здесь нравится. Жена и маленькая двухлетняя дочка уже занимались фитнесом. В Петербурге есть куда сходить. Не приходится сидеть дома», — цитирует Камехо «Спорт день за днём».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МВК Зенит Санкт-Петербург
Новости. Волейбол
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