Питерский «Зенит» одержал вторую победу в ЧР по волейболу

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали вторую победу подряд на старте чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче второго тура питерцы на своей площадке в четырёх партиях обыграли красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22).

Для «Енисея» поражение стало вторым подряд в текущем сезоне.

В 3-м туре «Зенит» 22 сентября отправится в гости к «Белогорью», а днём позже «Енисей» на выезде сыграет с «Уралом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Второй тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22).