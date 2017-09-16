Колодинский: игроки «ФАКЕЛА» пока ещё ищут взаимодействия друг с другом

Капитан «ФАКЕЛА», связующий Игорь Колодинский прокомментировал поражение в выездном матче 2-го тура чемпионата России по волейболу с «Белогорьем» (0:3).

«Сейчас очень тяжело делать какие-то конкретные выводы. Пока у нас не всё получается. Ребята приехали из сборных. День-два — и нужно было уже бросаться в бой. Так что пока ещё ищем взаимодействия друг с другом. Но главная проблема не в этом, а в ошибках, которые допускаем. Первые две партии начинали мы очень плохо, плохо справлялись с подачей. Потом вроде бы наладилось, но свои ошибки опять не позволили закончить», — приводит слова Колодинского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.