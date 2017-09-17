«НОВА» на тай-брейке обыграла «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

Волейболисты новокуйбышевской «НОВЫ» одержали вторую победу на тай-брейке в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В матче второго тура «НОВА» на своей площадке одолела «Динамо-ЛО» со счётом 3:2 (25:23, 22:25, 20:25, 25:18, 20:18). Волейболисты Ленинградской области потерпели второе поражение подряд.

В 3-м туре 23 сентября «НОВА» на выезде сыграет с «Кузбассом», а «Динамо-ЛО» примет «ФАКЕЛ».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 2-й тур

«НОВА» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:23, 22:25, 20:25, 25:18, 20:18).