Толочко: Зеленков полностью не готов, но скоро вернётся в строй

Старший тренер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Толочко рассказал о кадровых проблемах и прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» во втором туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22).

«У нас есть небольшие кадровые проблемы. Не совсем здоров Маркус Нильссон. Артём Зеленков тоже пока полностью не готов — но всё идёт по плану, он скоро вернётся в строй. Да, начало у нас не очень получилось, но потом благодаря во многом хорошей игре на блоке удалось склонить чашу весов в свою пользу», — цитирует Толочко официальный сайт ВФВ.