Казанский «Зенит» на клубном ЧМ сыграет против «Скры», «Боливара» и «Шанхая»

Состоялась жеребьёвка группового этапа клубного чемпионата мира, который с 11 по 17 декабря пройдёт в Польше.

Сильнейший клуб Европы, казанский «Зенит», за выход в полуфинал турнира поборется с сильнейшим клубом Южной Америки — аргентинским «Боливаром», а также с двумя командами, которые попали на турнир благодаря «уайлд-кард». Это чемпион Китая «Шанхай» и серебряный призёр чемпионата Польши «Скра» из Белхатова. Матчи группы В пройдут в Лодзи, а полуфиналы и финалы – в Кракове, сообщает пресс-служба «Зенита».

Группу А, команды которой будут играть в Ополе, составили польская «Закса», бразильский «Крузейро», итальянская «Мачерата» и «Сармаех» из Ирана.



«Зенит» сыграет на клубном чемпионате мира в шестой раз. Ранее казанцы в Бразилии дважды (2015, 2016) проигрывали в финалах местному «Крузейро», дважды (2009, 2011) брали бронзу турнира в Катаре, а в 2012 году заняли там 4-е место.