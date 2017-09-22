Панкова: с нетерпением жду отзыв папы о нашей игре с Украиной

Капитан женской сборной России по волейболу связующая Екатерина Панкова прокомментировала победу над командой Украины в стартовом матче чемпионате Европы в Баку (3:2).

«Это мой третий чемпионат Европы. И хотя я уже двукратная золотая медалистка, голодна до побед и хочу выиграть третий титул подряд. Мой отец (известный тренер по волейболу Вадим Панков) дома внимательно следит за нами и подбадривает нас, и я с нетерпением жду его отзыв после этой игры», — приводит слова Панковой пресс-служба турнира.