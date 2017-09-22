Крецу: «Белогорье» борется за каждый мяч, и это именно то, о чём я просил

Назначенный накануне старший тренер «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал победу командs в домашнем матче 3-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги над санкт-петербургским «Зенитом» (3:1).

«Прежде всего хотел бы поздравить команду, тренерский штаб с победой. Хотел бы поблагодарить своих коллег, что старались помочь мне влиться в эту прекрасную семью. Для меня большая честь работать с этими парнями? в этом зале. Мы понимали ещё до игры, что предстоит немало работы: Гранкин поздно присоединился к команде, и нам за короткое время нужно найти нужный темп игры. Но команда борется за каждый мяч, и это именно то, о чём я их просил. Особенно — использовать связку блок – защита. Огорчает пока большое количество ошибок на подаче. Думаю, здесь дело в психологии, потому что на тренировках у ребят всё получается», — приводит слова Крецу пресс-служба ВФВ.