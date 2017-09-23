Женская сборная Украины потерпела второе пятисетовое поражение на ЧЕ кряду

Женская сборная Болгарии начала выступление на чемпионате Европы с трудной пятисетовой победы над командой Украины. Для украинских волейболисток эта встреча была второй на турнире. Вчера, 22 сентября, они также со счётом 2:3 оказались слабее сборной России.

Завтра, 24 сентября, болгарки встретятся со сборной Турции, а в понедельник матч с турчанками предстоит украинкам.

Женщины. Чемпионат Европы. Грузия и Азербайджан

Группа А. Второй тур. Баку

Болгария — Украина — 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:11, 15:4).