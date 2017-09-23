«Газпром-Югра» на тай-брейке обыграл «Югру-Самотлор» в ЧР по волейболу

Волейбольный клуб «Газпром-Югра» одержал вторую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Газпром-Югра» на своей площадке на тай-брейке обыграл команду «Югра-Самотлор» со счётом 3:2 (25:16, 18:25, 23:25, 25:20, 15:11). Для гостей поражение стало третьим в трёх проведённых матчах.

В 4-м туре 27 сентября «Газпром-Югра» примет «Динамо-ЛО», а «Югра-Самотлор» ждёт в гости «Кузбасс».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 3-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (25:16, 18:25, 23:25, 25:20, 15:11).