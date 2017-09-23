Саммелвуо: в 3-й партии «Кузбасс» ждал, что игра сама закончится победой

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал победу команды над «НОВОЙ» (3:1) в матче 3-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сегодня мы играли в более или менее хороший волейбол. Мало ошибались. В 3-й партии у нас было много шансов в контратаках, но мы не забивали даже в тех ситуациях, когда было удобно. Видимо, мы тогда уже ждали, что игра сама по себе закончится нашей победой. Но не вышло. «НОВА» — очень хорошая команда. Они выиграли — 3:2 в Новом Уренгое, а неделю назад проигрывали — 6:13 в пятой партии игры с «Динамо-ЛО», но победили. Поэтому мы говорили игрокам, что нужно быть готовыми играть с ними затяжной матч. Конечно, у нас были шансы закончить встречу в 3-й партии, но мы не были достаточно агрессивны в нужные моменты. В 4-й партии нам удалось хорошо сыграть на блоке и в защите, мы победили, я доволен результатом.

Яркий матч выдали центральные блокирующие? Конечно. И Апаликов, и Пашицкий — молодцы. Связующий Кобзарь тоже хорошо провёл игру. Да, атака со съёма у нас могла быть и лучше, но, всё равно, сегодня они все — молодцы», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба «Кузбасса».