Спиридонов: «Енисей» «на прушку» играет — сначала ведёт, потом проигрывает

Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов прокомментировал выездное поражение от «Урала» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России по волейболу. После двух партий гости вели со счётом 2:0.

«Сегодня мы не наиграли на победу. Раз проиграли, значит, должен был победить «Урал». Кто-то этого очень сильно хотел.

Почему «Енисей» проигрывает третий матч подряд, ведя в счёте? Мы специально «на прушку» играем – сначала ведём, как сегодня — 2:0, а потом проигрываем», — приводит слова Спиридонова «Спорт Бизнес Online».