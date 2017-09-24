Константинов: очко тут, очко там — и потом это сказывается на результате

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в выездном матче 3-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

««Зенит» в некоторых моментах сыграл намного чище, чем мы. У них в составе одно изменение – нет Мэттью Андерсона, но есть Максим Пантелеймоненко, и качественно на игре это не сказалось. Мы упустили немало возможностей победить. Например, у нас были шансы во второй партии, но мы допустили ошибки в простых ситуациях. Не забивали переходящие мячи, на приёме не сработали так, как могли. Очко тут, очко там — и потом это сказывается на результате.

Почему сегодня сыграл Лукьяненко, а не Экши? Это внутрикомандная вещь, которую я не хотел бы комментировать. Лукьяненко сыграл хорошо, кроме нескольких моментов», — приводит слова Константинова пресс-служба «Зенита».