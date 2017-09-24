Куркаев: по ходу сезона у «Локомотива» ещё будет шанс поквитаться с «Зенитом»

Блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (1:3) в матче 3-го тура чемпионата России по волейболу.

«В первой партии мы сыграли максимально собранно, допустили мало своих ошибок. В следующих двух сетах у нас тоже были отличные шансы, но мы ими не воспользовались. Где-то не достали, не подстраховали, не допаснули… Может быть, пока не хватает коммуникации, взаимопонимания, всё-таки состав серьёзно обновился. В четвёртом сете уже не справились с приёмом, и «Зенит» нам не простил ошибок. Думаю, по ходу сезона у нас ещё будет шанс поквитаться.

44 атаки Гроцера? Думаю, не стоит так рано делать выводы. Команда собрана не ради одного игрока. У «Зенита» высокий блок, а Гроцеру всё ни по чём – такой объём передач объясним. Доигровщики больше внимания уделили приёму и другим элементам. Это был всего второй матч Гроцера за «Локомотив», и, наверное, ему сейчас нужно было почувствовать игровой ритм. Посмотрим, какое распределение будет в матче с «Динамо». В любом случае тренеры проведут анализ. Может быть, с «Зенитом» не хватило как раз первого темпа и доигровщиков, а может быть, всё было правильно. В любом случае Гроцер – тот игрок, которому можно доверять много атак», — приводит слова Куркаева «Спорт Бизнес Online».