Хабибуллин: в «Газпроме-Югра» уже нет ни одного человека с весом за 100 кг

Главный тренер сургутского «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин поделился впечатлениями после победы над нижневартовской «Югрой-Самотлор» в матче третьего тура российской Суперлиги со счётом 3:2 (25:16, 18:25, 23:25, 25:20, 15:11).

«Дерби есть дерби. Я хочу напомнить, что в Рио-де-Жанейро в сборной России было четыре человека, имеющих отношение к Югре. Вот и считайте, какая у нас территория: не только каждый третий рубль в бюджет страны, но и треть состава в олимпийскую сборную. Что касается игры – сами себе придумываем трудности, сами потом их героически преодолеваем. Нижневартовцы – молодцы, мы – молодцы, Югра – молодец.

Наша команда будет прогрессировать. Вы знаете, что мы все дружно вышли из «Клуба 100»? В команде нет ни одного человека с весом за сто килограммов, включая главного тренера и массажистов. Отсюда у нас уже прорисовывается игра, которую хочется видеть: быстрая, лёгкая. Профессиональное отношение к себе даёт результаты», — цитирует Хабибуллина официальный сайт ВФВ.