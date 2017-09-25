Турция вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу и может сыграть в 1/4 финала с Россией

Матчем сборных Турции и Украины завершился групповой этап чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. Турецкая команда одержала победу в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:20, 25:19, 20:25, 25:23), оставив украинских волейболисток за чертой плей-офф.

В 1/8 финала 27 сентября сборная Турции сыграет с командой Польши, а ставшая второй в группе С сборная Болгарии — с немецкими волейболистками.

Напомним, первое место в группе С заняла сборная России, которая напрямую вышла в четвертьфинал, где 29 сентября соперником подопечных Константина Ушакова станет победитель матча Турция — Польша.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины

Группа С. 3-й тур

Турция — Украина — 3:1 (25:20, 25:19, 20:25, 25:23).