«Олимп» проиграл «Тюмени-ТюмГУ» на Кубке Сибири и Дальнего Востока

В Иркутске продолжается Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. В первом матче второго игрового дня «Олимп» из Новосибирской области в пяти сетах уступил «Тюмени-ТюмГУ» со счётом 2:3 (14:25, 26:28, 25:19, 25:22, 11:15). Для «Олимпа» это второе поражение подряд. Тюменский коллектив одержал вторую победу.

Кубок Сибири и Дальнего Востока. Женщины. Иркутск. Второй тур

«Олимп» (Новосибирская область) — «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) — 2:3 (14:25, 26:28, 25:19, 25:22, 11:15).

27 сентября «Олимп» сыграет с красноярским «Енисеем», а «Тюмень-ТюмГУ» встретится с иркутской «Ангарой».