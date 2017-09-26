«Сахалин» разгромил «Ангару» на Кубке Сибири и Дальнего Востока

В Иркутске продолжается Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. В заключительном матче игрового дня местная «Ангара» потерпела поражение от «Сахалина» со счётом 0:3 (13:25, 10:25, 15:25). Для хозяев соревнований это второй проигрыш кряду. Коллектив из Южно-Сахалинска одержал первую победу.

Кубок Сибири и Дальнего Востока. Женщины. Иркутск. Второй тур

«Ангара» (Иркутск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 0:3 (13:25, 10:25, 15:25).

27 сентября «Ангара» сыграет с «Тюменью-ТюмГУ», а «Сахалин» встретится с «Приморочкой».