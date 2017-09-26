Голландки разгромили Хорватию и сыграют с итальянками в четвертьфинале ЧЕ

Женская сборная Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы в Грузии и Азербайджане разгромила команду Хорватии со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой встречи стала голландка Анна Бёйс, набравшая 16 очков.

В четвертьфинале волейболистки из Нидерландов встретятся со сборной Италии. Матч состоится в четверг, 28 сентября, в Баку. В полуфинале победительницы этой встречи сыграют либо с азербайджанками, либо с лучшей командой в паре Германия — Болгария.

Женщины. Чемпионат Европы. Грузия и Азербайджан

1/8 финала. Баку, Азербайджан



Нидерланды — Хорватия — 3:0 (25:18, 25:8, 25:21).