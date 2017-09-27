Ф. Воронков: для санкт-петербургского «Зенита» сейчас все игры принципиальные

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Филипп Воронков поделился впечатлениями после победы над новоуренгойским «Факелом» в матче четвёртого тура российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:10, 25:17, 26:24).

«Наш штаб очень здорово разобрал игру соперника. У них сильные края, сильные центральные. Поэтому важно было выбить «Факел» с приёма, чтобы их связующий не мог пасовать первым темпом. Плюс реализовывать с хорошим процентом и минимумом ошибок свои доигровки. Думаю, мы с этими задачами справились.

Для «Зенита» сейчас все игры принципиальные, особенно против таких сильных соперников. Побеждать всегда приятно. Благодарен тренеру за доверие, которое он мне оказал, выпустив с первых минут в столь важном матче. Хочется верить, что я его не подвёл.

Когда играешь с первых минут – конечно, попроще. Всё-таки, как бы ты ни разминался в квадрате, всё равно это другой ритм, другие эмоции. Но сегодня все игроки нашей команды сыграли здорово – и те, кто вышел в старте, и те, кто выходил на замену. Именно благодаря командной игре удалось одержать такую важную победу.

Один в поле не воин – только сообща, только все вместе мы можем решать серьёзные задачи. И сегодня это особенно отчетливо проявилось. В самые сложные моменты игроки «Зенита» не опустили руки, а продолжили бороться. И общими усилиями дожали соперника в третьей партии», — цитирует Воронкова официальный сайт клуба.