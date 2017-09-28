Маричев: огромное спасибо игрокам «Динамо» за морально-волевые качества

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 35:33).

«Я думаю, что в сегодняшней игре прогресс заметен. От игры к игре команда прибавляет. Ещё много над чем предстоит работать. Но игроки показали сегодня волю к победе. Где-то не получалось, но они проявили характер, терпение. И победа к нам пришла. Приятно то, что игроки проявили такие морально-волевые качества в концовке. Это очень хорошо, это многого стоит. Огромное им за это спасибо.

Я не думаю, что мы как-то по-особому настраивались. Мы стараемся одинаково настраиваться на каждую команду. В чемпионате России нет ни сильных, ни слабых команд, есть соперник, против которого надо играть, бороться и стараться выигрывать", — цитирует Маричева официальный сайт ВФВ.